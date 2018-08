David Desharnais et Maxime Talbot à Omsk

Les Québécois David Desharnais et Maxime Talbot devraient poursuivre leur carrière à Omsk, dans la Ligue continentale de hockey.

C’est ce qu’a rapporté le journaliste Jean-François Chaumont, du Journal de Montréal, sur son compte Twitter.

Desharnais et Talbot rejoindront ainsi l’entraîneur-chef Bob Hartley.

Ayant évolué avec le Canadien de Montréal de 2009 à 2017, Desharnais a ensuite joué avec les Oilers d’Edmonton et les Rangers de New York. En 71 matchs avec les Rangers la saison dernière, il a récolté 28 points, dont six buts.

Concernant Talbot, il avait déjà passé les deux dernières saisons dans la KHL, avec le Lokomotiv de Yaroslavl. Il a précédemment disputé 704 matchs de saison régulière dans la Ligue nationale de hockey, principalement avec les Penguins de Pittsburgh.