Danièle Henkel: des nouvelles de sa fille

Un peu plus d’un an après avoir annoncé que sa fille Amel, 33 ans, était atteinte d’un cancer du système lymphatique, Danièle Henkel est heureuse de la voir aujourd’hui en rémission.

« Elle va très bien. C’est grâce à toutes les bonnes énergies. Elle est en rémission officielle depuis le mois dernier, c’était un lymphome », a expliqué la femme d’affaires au cocktail d’ouverture du Festival Mode & Design, à l’Édifi­ce Wilder, lundi dernier.

L’ex-dragonne a pu traverser cette dure épreuve en s’appuyant sur son conjoint Mark Teitelbaum, avec qui elle célébrait cet été 20 années de mariage.

« C’est toujours mon homme, mon roc, mon support. On partage beaucoup de choses. On a célébré juste nous. On voulait la paix, la sainte paix. On était en Polynésie française », révèle-t-elle.