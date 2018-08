Duo Bourdon-Barrette: «La pire chose qui peut arriver au Québec» selon Lisée

LAVAL - Le duo Gertrude Bourdon à la Santé et Gaétan Barrette au Conseil du trésor «est la pire chose qui peut arriver au Québec», estime Jean-François Lisée.

Malgré ses flirts politiques, le premier ministre Philippe Couillard a annoncé vendredi son intention de confier le ministère de la Santé à sa nouvelle candidate vedette et PDG du CHU de Québec. Gaétan Barrette héritera pour sa part du Conseil du trésor.

Selon le chef péquiste, la gestionnaire s’est disqualifiée comme politicienne. «Les gens de Jean-Lesage méritent mieux que quelqu’un qui change de position selon son calcul de carrière, a-t-il lancé, lors d’un bain de foule au Marché 440 à Laval. Le symbole ultime de l’opportunisme politique est incarné par Mme Bourdon».

Barrette manque de compassion

La perspective de voir le Dr Gaétan Barrette tenir les cordons de la bourse inquiète également grandement le leader souverainiste.

«C’est vrai qu’on veut avoir quelqu’un qui est gestionnaire et qui sait dire non, mais on veut avoir aussi quelqu’un qui a de la compassion, parce qu’à un moment donné, dire non trop souvent, ça fait mal à du vrai monde. M. Barrette a prouvé qu’il ne savait pas quand s’arrêter, même quand on lui disait que ça faisait mal à du vrai monde».