Engagement du PQ: Les écoles devront fournir le matériel scolaire

Finie la course aux effets scolaires sous un gouvernement du Parti québécois: Les écoles devront remettre le matériel aux élèves lors de la rentrée.



Le chef péquiste Jean-François Lisée souhaite ainsi donner plus de temps aux familles du Québec.



Cette mesure, qui serait mise en place dans toutes les écoles primaires et secondaires, resterait facultative.



Les parents qui le veulent pourraient se prévaloir de ce service, qui viendrait remplacer le chèque de 100$ que les libéraux remettent depuis cette année aux familles pour l’achat de fournitures scolaires.



C’est ce qu’annonceront le chef péquiste Jean-François Lisée et sa vice-cheffe Véronique Hivon vendredi matin, de passage dans la circonscription de Gouin, dans l’arrondissement Rosemont-La Petite Patrie à Montréal. Le comté est actuellement détenu par le député de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.



Plus de détails à venir...