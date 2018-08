Environnement: amende de 420 000 $ pour une entreprise ontarienne

L’entreprise Collingwood Prime Realty Holdings Corp et son directeur doivent payer une amende de 420 000 $ pour avoir contrevenu à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. L’entreprise a manipulé du matériel contenant des substances chimiques toxiques et nocives pour l’environnement.

Mardi, devant la Cour de justice de l’Ontario, le directeur de l’entreprise, M. Issa El-Hinn, a également été condamné à une peine d’emprisonnement de 45 jours, à purger durant les fins de semaine.

Le 30 avril 2015, une enquête a révélé que deux transformateurs électriques et huit condensateurs électriques de l’entreprise contenaient des niveaux de BPC supérieurs aux niveaux admissibles et que l'équipement n'avait pas été expédié pour être détruit dans une installation agréée. Les BPC sont des substances chimiques industrielles toxiques qui ont des effets nocifs sur les écosystèmes aquatiques et les espèces.

Le 26 septembre 2017, les défendeurs ont plaidé coupables à 10 chefs d'accusation pour des infractions au Règlement sur les BPC, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999, et à un chef d'accusation pour avoir contrevenu à un ordre d'exécution en matière de protection de l'environnement.

Aussi, le nom de l'entreprise sera inscrit au registre des contrevenants environnementaux.