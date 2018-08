Essoufflement électoral

Même si la campagne électorale québécoise a officiellement été lancée hier, j’avais l’impression en rencontrant collègues et citoyens qu’ils étaient rendus au bout de la course et qu’ils en avaient déjà ras le bol. Ce n’est pas d’hier qu’on entend les gens dire qu’ils en ont marre de la politique, mais le niveau d’exaspération semble atteindre des niveaux sans précédent. Je ne sais pas si ce sont les promesses rompues, les transfuges à profusion ou le clientélisme excessif des partis politiques qui ont éteint la passion même chez les plus passionnés de politique, mais j’ai rarement ressenti un tel manque d’engouement chez des militants ou des analystes chevronnés.

Je dinais chez un ami de longue date très impliqué dans un parti politique qui me révélait vouloir voter « blanc sans y ajouter de prénom ». C’était sa manière de me dire qu’il annulerait son vote tout en m’indiquant comment il trouvait ridicule le quiproquo soulevé par l’humour trop subtil de Michelle Blanc. Je rencontrais sensiblement le même désabusement avec des collègues chroniqueurs bien que nous tentions de nous convaincre de l’impérative nécessité d’entretenir l’espoir dans des transformations positives qui pourraient être apportées par nos politiciens. Chez mes amis et voisins, l’envie de parler de politique est pratiquement inexistante. L’effervescence électorale pétille principalement dans les médias, mais très peu dans la rue, ce qui explique fort probablement que le départ de Maxime Bernier a tellement fait jaser au jour 1 de la campagne.

Dans son entretien avec Jean-François Lisée, le populaire animateur de radio, Paul Arcand, rétorquait qu’il ne croyait pas aux promesses électorales des partis politiques, car une fois élus, ils n’en font qu’à leur tête. Je vous fais grâce de la rhétorique entre les deux, il faut toutefois reconnaître que Paul Arcand traduisait la pensée d’une très grande majorité de la population. Même si le jugement méritait d’être nuancé, il n’en demeure pas moins le reflet d’une perception tenace qui n’est pas sans affecter la crédibilité des partis politiques. Ce sera d’ailleurs la principale côte à remonter pour le Parti québécois, en convainquant que le programme mis de l’avant lors de la campagne sera celui mis en œuvre s’il prend le pouvoir, considérant son passé cahoteux à ce chapitre.

Philippe Couillard a pavané avec sa nouvelle candidate, Gertrude Bourdon, arrachée in extrémis à la CAQ. Il aura cependant ajouté au cynisme des citoyens et conforté tous ceux qui pensent que les politiciens sont là avant tout pour leurs intérêts personnels. Gertrude Bourdon s’ajoute à une longue liste de politiciens qui ont contribué à dénaturer la fonction politique en cherchant principalement à se tailler une « job » profitable pour leur avenir en renonçant à la noblesse du service d’État. Loin d’un projet porteur pour le bien-être de l’ensemble des Québécois, la CAQ et le PLQ nous offrent des gestionnaires à la petite semaine qui peuvent au mieux mitiger les irritants pendant qu’ils servent leurs amis entrepreneurs et préparent leur après carrière.

C’est ainsi que les partis politiques ont sombré graduellement dans le clientélisme en tentant de capter quelques segments d’électeurs qui leur procureront la victoire. Ils en en sont venus à renoncer aux fondements mêmes de la mission de l’État, en l’occurrence arbitrer les intérêts opposés des divers groupes sociaux et contribuer au relèvement général des conditions de vie de l’ensemble de la population. Le Québec manque de politiciens d’envergure et qui auraient le sens de l’État, il manque encore plus de citoyens qui se comporteraient autrement qu’en clients face aux partis politiques.