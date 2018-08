Ève passe à l’histoire

« Je suis consciente que c’est historique et exceptionnel. Je suis vraiment contente, a exprimé Ève Gascon, hier, après l’entraînement de son équipe. Je suis fière de pouvoir ouvrir les portes aux prochaines filles qui vont tenter leur chance dans les camps midgets AAA et pour toutes les autres catégories. »

« Je me disais que j’allais à ce camp pour l’expérience et montrer que j’avais du talent, a expliqué l’adolescente, qui a eu 15 ans au mois de mai et qui commencera sa 4e secondaire la semaine prochaine. Mais plus le camp avançait, plus je trouvais que ça allait bien. Il faut toujours croire en ses rêves, car tout est possible. »