Fantasy football: voici notre nouveau top 25 des meilleurs ailiers rapprochés

La deuxième semaine préparatoire vient de se terminer dans la NFL et il est toujours difficile d’évaluer quelles sont les performances importantes à retenir et celles qui ne le sont pas. Il est donc important de rester les deux pieds sur terre et de ne pas trop s’emballer par certaines performances réalisées contre bien souvent des joueurs réservistes.

Voici ce qui est important de retenir pour la majorité des poolers dont le repêchage fantasy reste encore à venir.

3 observations avec les ailiers rapprochés

1- Est-ce que vous entendez le train qui passe au sujet de Trey Burton ? Je vous suggère de sauter à l’intérieur car l’ailier rapproché des Bears sera très sollicité cette saison. Le meilleur ami d’un jeune quart-arrière est un ailier rapproché au bon endroit avec de bonnes mains et c’est exactement ce que Burton sera pour Trubisky. J’ai tellement confiance en Burton qu’il bondit à l’intérieur du top 5.

2- Un autre joueur qui grimpe au classement est le spécimen physique Jimmy Graham des Packers. J’étais un peu sceptique au départ, mais son jeu en présaison m’a convaincu qu’il serait très solide en fantasy cette saison. Je ne pense pas que son nombre d’attrapés augmentera de façon astronomique, mais son nombre de touchés sera important. Avec la précision d’Aaron Rodgers et sa capacité à acheter du temps pour ses receveurs, Jimmy Graham sera bestial proche de la zone des buts.

3- L’entrés en scène de Cameron Brate des Bucs dans le top 25. Il représente une bonne police d’assurance et Tampa Bay semble résolu à utiliser Brate et Howard de façon régulière. Howard devrait s’imposer avec de plus longs jeux, mais Brate possède beaucoup d’expérience dans la zone payante et son quart-arrière Winston a déjà déclaré qu’il avait une confiance absolue en lui.

TOP 25

1) Rob Gronkowski (NE)

2) Travis Kelce (KC)

3) Zach Ertz (PHI)

4) Trey Burton (CHI)

5) Greg Olsen (CAR)

6) Evan Engram (NYG)

7) Jimmy Graham (GB)

8) Kyle Rudolph (MIN)

9) Delanie Walker (TEN)

10) Jordan Reed (WAS)

11) David Njoku (CLE)

12) Austin Seferian-Jenkins (JAX)

13) George Kittle (SF)

14) Jack Doyle (IND)

15) Tyler Eifert (CIN)

16) O.J. Howard (TB)

17) Charles Clay (BUF)

18) Benjamin Watson (NO)

19) Austin Hooper (ATL)

20) Cameron Brate (TB)

21) Mike Gesicki (MIA)

22) Hayden Hurst (BAL)

23) Jared Cook (OAK)

24) Ricky Seals-Jones (ARI)

25) Luke Willson (DET)

