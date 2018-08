Gertrude Bourdon dans Jean-Lesage : mon voeu est exaucé !

Mon souhait est exaucé : Gertrude Bourdon se présente pour le PLQ dans ma circonscription, Jean-Lesage à Québec. Je réitère donc mon invitation à l'ex-présidente du CHUQ à discuter de la place du privé en santé.

Je le disais, les liens étroits de celle qui a démmissionné hier de son poste, avec les grands du privé en santé qui reluquent les milliards $ d’un gouvernement qui serait tenté de leur ouvrir toute grande la porte de notre réseau public, m’agacent.

Mais bon, qui suis-je pour inviter une si grande dame? D’autant plus qu’une campagne électorale ne laisse pas beaucoup de temps pour une discussion avec un ti-coune blogueur.

À moins qu’un débat public, avec ses adversaires de la CAQ, du PQ et de QS dans Jean-Lesage, l’intéresse? Je suis certain que les électrices et les électeurs de la circonscription en seraient ravis.

Alors, je révise mon invitation : si Mme Bourdon est d’accord, je lui organise ce débat public sur la place du privé en santé. Et si elle est intéressée par plus que ça, on pourrait inclure dans la discussion les effets des réformes de son nouveau collègue, Gaétan Barrette, sur les citoyen-ne-s de Jean-Lesage. Ou encore la fermeture de l'hôpital Hôtel-Dieu dans le Vieux-Québec, au profit de l'agrandissement de l'hôpital Enfant-Jésus, situé dans Jean-Lesage.

Ça serait une belle occasion pour elle de se faire connaître, en tant que candidate parachutée !

En espérant le tout conforme, je vous prie d’agréer Madame la nouvelle candidare, l’expression de mes sincères salutations.