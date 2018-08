Hey Jude a 50 ans

Hey Jude aura 50 ans ce lundi. La célèbre chanson des Beatles a été lancée en 45 tours le 26 août 1968 en Amérique du Nord et quatre jours plus tard au Royaume-Uni. Voici six choses à savoir le tube des Fab Four.

L’inspiration

Paul McCartney a écrit la pièce Hey Jude après avoir réconforté Julian Lennon, 5 ans, dont les parents, John et Cynthia Powell, venaient de divorcer. Sir Paul s’est rendu à leur domicile de Weybridge en Angleterre, et c’est dans sa voiture, sur le chemin du retour, que la chanson a pris forme. Intitulée Hey Jules, à l’origine, elle est devenue Hey Jude parce que Paul McCartney trouvait qu’elle sonnait mieux de cette façon. John Lennon a longtemps cru que cette chanson avait été écrite pour lui et qu’elle était une forme d’approbation envers sa relation avec Yoko Ono.

L’enregistrement

La version finale de Hey Jude a été enregistrée le 31 juillet 1968, sous la direction de George Martin, aux Studios Trident à Londres, lors des sessions de l’album blanc. La première des quatre prises a été sélectionnée. Les Beatles avaient répété la pièce et enregistré 25 prises, les 29 et 30 juillet, dans le célèbre studio Abbey Road de la compagnie EMI, mais le groupe voulait profiter des huit pistes disponibles au Trident. Il y en avait seulement quatre à Abbey Road.

Lors de l’enregistrement de ce qui est devenu la prise finale, Paul McCartney a constaté que Ringo Starr n’était pas à son poste. Le batteur était parti aux toilettes, mais il est revenu juste à temps, à la 50e seconde, pour les premières sonorités de batterie. « J’ai senti Ringo passer sur la pointe des pieds dans mon dos et se précipiter sur son siège. Le “timing” était absolument impeccable », a raconté Paul McCartney, dans un entretien. Les pistes de voix, de basse, les chœurs de Lennon, McCartney et Harrison et la tambourine de Ringo ont été enregistrés le 1er août. On a ensuite enregistré un orchestre de 36 musiciens qui a aussi été mis à contribution, en échange d’une tarification double, pour qu’ils chantent et frappent des mains.

Les doutes

George Martin n’était pas du tout certain que Hey Jude, avec ses 7 minutes 11 secondes, était pour obtenir de la diffusion à la radio. John Lennon lui a répondu tout simplement que c’était une pièce des Beatles et que les radios étaient pour la faire jouer, peu importe sa durée.

Le succès

Hey Jude devait, à l’origine, être la face B du 45 tours Revolution, mais Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr se sont opposés à la suggestion de John Lennon. Ce 45 tour a été le premier simple sur l’étiquette Apple Records des Beatles. Hey Jude a été numéro 1 dans 11 pays et ce fut le plus gros succès mondial des Beatles en 45 tours. Le simple, qui s’est vendu à dix millions d’exemplaires, se retrouve sur de nombreuses listes des plus grandes chansons de tous les temps. En nomination trois fois au Grammys, dans les catégories Disque de l’année, Chanson de l’année et Meilleure performance pop par un duo ou un groupe contemporain en 1969, Hey Jude n’a rien gagné. Le magazine New Musical Express a consacré la pièce Meilleur simple de l’année en 1968.

Les records

À sa sortie, Hey Jude est devenu le plus long simple à avoir atteint la première position du palmarès Billboard. Avec ses 7:11, la pièce est aussi le plus long simple des Beatles. Elle a établi un nouveau record, à l’époque, avec ses neuf semaines consécutives au sommet de ce palmarès. Hey Jude a séjourné 19 semaines sur le palmarès Billboard Hot 100.

Les reprises

Plusieurs artistes ont repris Hey Jude au fil des années. On retrouve Ella Fitzgerald, Elvis, The Temptations, les Grateful Dead, Wilson Pickett, Petula Clark et Nana Mouskouri dans le lot. Au Québec, les Classels ont enregistré une version sur leur album en spectacle au Théâtre des Variétés, en 1968, et Michel Pagliaro a offert une version en français sur 45 tours durant la même année.