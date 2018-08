Boy George n’a pas changé. Il ne veut toujours pas rentrer dans le rang et faire comme tout le monde.

Au moment où Culture Club revient à l’avant-plan avec une tournée mondiale et un nouvel album, un premier en vingt ans, à venir en octobre, l’icône musicale au look androgyne des années 1980 affirme qu’il n’a aucune envie de copier la recette des vedettes pop actuelles pour renouer avec le succès.

« Plus personne n’écrit de chansons », se désole la star britannique, qui a placé un coup de fil au Journal, vendredi, en marge des concerts du groupe à Montréal et Québec, ce samedi soir et dimanche.

« Tu écoutes la radio et tout sonne pareil. Tout le monde essaye de faire la même chanson. Tout le monde veut être riche, célèbre et avoir plein d’abonnés sur les réseaux sociaux. J’ai un plan tellement différent. Je ne crois pas que le mien est supérieur. Mais mon truc à moi, c’est de pouvoir exprimer ma créativité. Je veux vous faire ressentir des choses, vous donner des émotions, vous faire pleurer. Je ne veux pas faire comme tout le monde. Je réagis à la culture populaire », plaide-t-il.

« J’ai besoin de créer »

Après une longue pause, Culture Club s’est reformé, toujours avec son alignement original, en 2014. Un projet d’album, sans cesse retardé, mais qui paraîtra enfin en octobre, a vite été mis sur la liste des choses à faire du Culture Club des années 2000.

Pour Boy George, il était hors de question de se contenter de partir en tournée en chantant uniquement les vieux succès du quatuor.

« C’est beau la nostalgie, c’est beau d’avoir ces classiques dans ton répertoire et de faire voyager le public dans le temps. Mais c’est aussi important de parler de qui nous sommes maintenant. Je suis un artiste et j’ai besoin de créer. Autrement, à quoi ça sert de continuer ? »

L’influence de Bowie

De nouvelles chansons, dont l’extrait Let Somebody Love You, côtoient donc chaque soir les Do You Really Want To Hurt Me ? et Karma Chameleon.

« Je ne m’excuse jamais de les jouer, parce qu’elles sont bonnes. Elles ne m’embarrassent pas et je ne fais pas comme ces artistes qui les présentent en disant : “Oh, c’est une nouvelle chanson.” » Non. Je donne le titre au public et je lui dis de quoi elles parlent. »

Même s’il a connu la gloire dans les années 1980, Boy George se décrit comme un produit de la musique des années 1970 et il a toujours cité David Bowie comme une de ses influences majeures. Il reprend même son succès Let’s Dance durant l’actuelle tournée.

« Moi, je suis un fan depuis les années 1970, Let’s Dance est probablement l’album que j’aimais le moins. J’avais réagi au fait qu’il était trop commercial. Or, j’ai réécouté ces albums, dont celui-ci, après sa mort, et maintenant je l’aime. Tout ce qu’il faisait était tellement théâtral. »

Boy George et Culture Club seront en concert ce soir, au Borough Hall de Pierrefonds Roxboro, et au Centre Vidéotron de Québec, dimanche.

Culture Club en quelques lignes

Formé en 1981 à Londres, le groupe compte dans ses rangs depuis ses débuts Boy George (chant), Roy Hay (guitare), Mikey Craig (basse) et Jon Moss (batterie)

Le groupe a vendu plus de 150 millions d’albums à travers le monde

Il compte cinq albums à son actif. Les plus populaires furent les deux premiers, Kissing to Be Clever et Colour By Numbers, parus en 1982 et 1983.

Les principaux succès de Culture Club sont Do You Really Want To Hurt Me ?, Time (Clock of the Heart), Church of the Poison Mind, Karma Chameleon, It’s a Miracle et The War Song.

Un nouvel album, intitulé Life, verra le jour le 26 octobre. Le premier extrait, Let Somebody Love You, est en ligne depuis le début du mois d’août.