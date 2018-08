Joanie Gonthier répond à des insultes qui lui ont été adressées sur Facebook

Joanie Gonthier en a eu assez des remarques gratuites laissées à son sujet sur les réseaux sociaux et s’est tournée vers Facebook pour dénoncer la situation.

Une publication partagée par Joanie Gonthier (@joanie_gonthier) le 21 Août 2018 à 3 :30 PDT

Dans une publication partagée sur sa page publique, la présentatrice météo à Salut Bonjour a dévoilé un message haineux qu’on lui avait envoyé en privé.

«T’as toujours tes foutus cheveux dans la face, pis dans ton rouge à lèvres, pis arrête de bouger tes criss de mains, tu devrais te regarder un peu c’est très désagréable», peut-on lire sur la capture d’écran partagée par Joanie.

capture d'écran via Facebook

Visiblement heurtée par les propos de cette personne, la jeune femme a souligné que ce commentaire manquait cruellement de solidarité féminine.

«Merci (nom retiré) d’être généreuse et aimante et de soulever les femmes plutôt que de les détruire.... Ahh, pis c’est sûr que tant qu’à y être, tu pourrais demander aux rafales de vent d’épargner mes cheveux entre 5h et 10h tous les matins» indique-t-elle sur sa page Facebook.

Une publication partagée par Joanie Gonthier (@joanie_gonthier) le 15 Févr. 2018 à 4 :16 PST

Les fans de Joanie ont été nombreux à appuyer ses propos et à offrir leurs mots d’encouragement.

L’animatrice s’est d’ailleurs empressée de remercier les gens pour leur appui. «MERCI mes amis pour tous vos messages de solidarité. Vous me faites beaucoup bien.»

Comme quoi, si on n’a rien de gentil à dire, il vaut mieux ne rien dire!