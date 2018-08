Jour J – 38 : La guerre des pancartes

La campagne électorale est lancée officiellement et la guerre des pancartes est déjà bat son plein. Avant même la signature du décret du lieutenant-gouverneur, de nombreuses affiches avaient été installées.

Dépense inutile, visibilité incontournable, déclinaison de l’image de marque, les pancartes électorales font jaser et en disent plus qu’on pense.

Les looks de 2018

Quand on regarde les différentes affiches électorales, on constate rapidement que les lignes épurées ont la cote.

L’affiche du PLQ et celle de la CAQ misent sur une image du candidat sur fond sobre, rappelant le ciel favorable d’un jour d’été. Le PLQ a choisi d’y inscrire son slogan alors que la CAQ a préféré humaniser ses candidats en utilisant une signature cursive pour le prénom des candidats.

Plus chargée, l’affiche du PQ se décline en diagonale. L’omniprésence du bleu en haut et en bas de l’affiche peut distraire le regard, mais rappelle l’affiche du duo de tête : Lisée – Hivon.

Pour sa part, Québec solidaire se distingue franchement. La campagne d’affichage du parti de gauche utilise évidemment le orange, couleur de la révolution.

Ce qui surprend, c’est la décision de QS de présenter plus d’une campagne d’affichage. Celle de ses candidats, en orange, celle de ses porte-paroles en bleu et celle présentant ses politiques et ses priorités. Il y a là un risque de confusion pour l’électeur qui manque d’attention, mais il y a aussi une excellente manière de mettre les propositions du parti de l’avant pour les faire connaître du plus grand nombre.

Le paysage qui change

Les observateurs de la politique regardent avec impatience par leur fenêtre le jour du déclenchement d’une élection. Ils veulent savoir comment s’enligne la campagne.

Qui a posé ses pancartes ?

Comment est-ce qu’elles sont installées ?

Où sont-elles positionnées ?

Ridicule ? Pas du tout.

Le parti qui a le mieux investi l’espace visuel est souvent celui qui est le mieux organisé.

Poser des pancartes, c’est le premier geste d’équipe d’un début de campagne. Souvent celui qui soude les organisations, une expérience enivrante et excitante qui ne peut être comprise que par l’expérience.

Que disent les pancartes ?

Qu’est-ce qu’on peut déduire en regardant les pancartes apparaitre dans les rues ?

Le parti qui installe le mieux ses pancartes est le parti qui réunit le plus de bénévoles d’expérience. On ne pose pas des pancartes n’importe comment si on ne veut pas que l’image de notre candidat soit associée à un coroplaste plié, déchiré, arraché ou piétiné.

À cet effet, les pancartes bien posées sont hautes, fermement attachées (au centre et aux coins) et bien visibles. Le kit du bon installateur comprend un escabeau, des pinces coupantes et parfois un balai pour pousser les affiches le plus haut possible.

Le parti qui pose le plus rapidement ses pancartes est celui qui avait le plus de bénévoles et la meilleure planification. Avec les élections à date fixe, si vous n’arrivez pas à installer vos pancartes lors du déclenchement, vous avez probablement un problème d’organisation important. Votre seule excuse ? Votre candidat vient à peine d’être annoncé.

Quand 2 affiches sont au même endroit, celui dont la pancarte est la plus haute remporte la mise. Soit il l’a installée en premier, soit son adversaire avait installé la sienne trop bas, lui laissant le champ libre.

Les pancartes vandalisées démontrent aussi la faiblesse d’une organisation. Dans un monde idéal, vous avez un ou des responsables de l’inspection périodique et du remplacement des affiches endommagées. À défaut, vous avez au minimum assez d’amis et de connaissance dans la circonscription pour qu’on vous avise rapidement quand une affiche fait pitié.

Alors, objectivement, qui est sorti le plus rapidement des blocs de départ dans votre coin ?