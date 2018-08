Koriass dévoile sa «Nuit des longs couteaux»

Le nouvel album de Koriass, «La nuit des longs couteaux», sera en vente le 14 septembre prochain.

Le rappeur donnera également ce même jour le coup d’envoi à sa tournée du même nom, à l’Impérial Bell, à Québec.

Un lancement du disque est prévu le 29 septembre au MTelus, à Montréal, après quoi Koriass se rendra à Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Saint-Eustache, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Jonquière, Saint-Félicien et Alma pour des prestations d’ici la fin 2018.

Il doit également se produire à Brossard et Montmagny au début 2019.

Coups de poing

«La nuit des longs couteaux», cinquième opus de Koriass, est édité par les Disques 7ième Ciel, et arrive deux ans après «Love suprême», qui a valu à l’artiste, en 2016, le Félix de l’Album hip-hop de l’année au gala de l’ADISQ.

Coréalisé par Koriass lui-même, Philippe Brault et Ruffsound, «La nuit des longs couteaux» est, fait-on valoir dans un communiqué, «un album intense et puissant qui allie mélodies recherchées, arrangements inventifs et propos cinglants, aiguisés et honnêtes».

«12 chansons qui frappent comme 12 coups de poing en plein visage...», ajoute-t-on, précisant qu’avec ce projet, Koriass «se livre et se délivre».

Dans la foulée de cette annonce, Koriass a dévoilé vendredi le premier vidéoclip rattaché à «La nuit des longs couteaux», qui accompagne la pièce «Cinq à sept».