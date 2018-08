La défensive des Carabins se charge de tout

En plus de dominer outrageusement l'unité offensive des Redmen de McGill, la défensive des Carabins a inscrit deux touchés et l'Université de Montréal l'a emporté 33-0, vendredi soir, au Cepsum.

Dès les toutes premières minutes de sa saison régulière, la défensive de Danny Maciocia a forcé les Redmen a accordé le premier de trois touché de sûreté.

À sa seconde présence, elle a marqué le premier majeur du match, quand Marc-Antoine Dequoy a intercepté une faible passe de Jacob Samuels et a ramené le ballon sur une distance de 70 verges pour le majeur.

Quelques instants plus tard, la défensive a ajouté un autre six points au tableau indicateur. Le secondeur Jean-Philippe Lévesque a sauté sur un ballon échappé par le porteur Daniel Adesegun dans sa zone des buts.

Sur l'ensemble de la rencontre, les Carabins ont accordé 69 verges de gains, dont seulement 36 par la passe. Il faut cependant préciser que l'attaque des Redmen était menée par des quarts-arrière recrues, en raison de la blessure de Dimitrios Sinodinos.

Difficile de marquer des points pour l'attaque

Après deux quarts non concluants en offensive, le coordonnateur à l'attaque des Bleus, Gabriel Cousineau, a décidé de retirer le quart-arrière Dimitri Morand et de le remplacer par Gabriel Archambault.

Une décision qui a finalement porté ses fruits lors de l'engagement ultime, alors qu'Archambault a repéré Asnnel Robo sur une courte distance. Le porteur de ballon a évité plusieurs plaqués et a filé vers la zone des buts, qui se trouvait 69 verges plus loin. Il a ainsi marqué l'unique touché de l'équipe locale en attaque.

Archambault a complété la rencontre avec 142 verges de gains, huit passes complétées en 15 tentatives, un touché et une interception, tandis que Morand a réussi 13 passes en 18 tentatives pour 103 verges.

Pour sa part, le botteur Louis-Philippe Simoneau a réussi deux bottés de précision en autant de tentatives, dont un de 48 verges.

La semaine prochaine, les Redmen recevront le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke et les Carabins seront en pause. Pour son prochain duel, l'Université de Montréal recevra le Rouge et Or de l'Université Laval, le 8 septembre.