La fin du Chalet

Julianne Côté appréhende déjà la fin de la populaire série jeunesse Le Chalet, dont le tournage de la dernière saison aura lieu cet automne.

« Ce sera émotif et intense. Ça fait cinq ans que ça fait partie de nos vies. On est vraiment une belle gang. On est devenus des amis proches, on se voit tout le temps. Je sais au moins qu’on ne perdra pas contact », a-t-elle confié, croisée au dévoilement de la série Le Jeu jeudi dernier.

Pour conclure cette aventure, les comédiens de la série ont l’intention de célébrer une dernière fois, en grand.

« Chaque année, on part en voyage. On va probablement se louer une petite maison dans le sud et triper là-bas. En fait, ça va se célébrer tout au long de l’automne et on va savourer tous les instants qui nous restent », a-t-elle dit.