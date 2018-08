La Lamborghini la plus rapide au monde enfin dévoilée

Après quelques semaines d’aguichage, Lamborghini a finalement levé le voile sur son modèle le plus rapide, l’Aventador SVJ.

À lire aussi: J'ai conduit une Lamborghini et j'en ai encore des frissons

À lire aussi: Il découvre une Lamborghini abandonnée dans le garage de sa grand-mère

C’est dans le cadre du Concours d’Élégance de Pebble Beach, en Californie, que Lamborghini a présenté ce modèle tant attendu qui a déjà battu un record de vitesse sur le circuit Nürburgring.

Animée par un moteur à 12 cylindres de 6,5 litres, la SVJ (pour Superveloce Jota) fait grimper la puissance de ce bloc atmosphérique à 770 chevaux, soit 30 de plus que l’Aventador S. Cela permet à ce monstre de passer de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, puis de 0 à 200 km/h en seulement 8,6 secondes. Lamborghini assure aussi que ce nouveau bolide peut atteindre une vitesse de pointe supérieure à 350 km/h.

Lamborghini Aventador SVJ

Outre la puissance, c’est avec la réduction de poids et l’aérodynamisme que l’Aventador SVJ se démarque des autres versions du modèle.

Très légère grâce à une utilisation massive de fibre de carbone, l’Aventador SVJ présente un rapport poids/puissance tout simplement phénoménal de 1,98 kg/ch.

Grâce à un arrière-train élargi, à un aileron démesuré et à de gigantesques prises d’air sur les côtés, la SVJ propose aussi une force d’appui supérieure de 40% par rapport à l’Aventador S. Le coefficient d’aérodynamisme a aussi été amélioré de 1%.

Comme l’Aventador S, la SVJ sera munie d’un rouage intégral ainsi que d’un système à quatre roues directionnelles.

Lamborghini Aventador SVJ

Une édition spéciale

Dans le cadre du dévoilement de ce nouveau modèle, Lamborghini a pris soin de commémorer son passé en lançant une édition spéciale de l’Aventador SVJ, la SVJ 63.

Nommée ainsi pour souligner l’année de fondation de la prestigieuse marque de Sant’Agata, cette édition spéciale utilisera encore plus de fibre de carbone et intègrera une mention «63» sur les côtés de la carrosserie et sur le capot.

Lamborghini Aventador SVJ

Seulement 63 exemplaires seront produits alors que l’Aventador SVJ «régulière» sera limitée à 900 unités.

Les prix canadiens n’ont pas encore été dévoilés, mais ne vous attendez pas à un miracle. Aux États-Unis, le prix de départ de l’Aventador SVJ est fixé à 517 770 $US, soit l’équivalent d’environ 75 000 $CAD.

Reine du Nürburgring

Avant même son dévoilement, l’Aventador SVJ a fait parler d’elle en juillet dernier après avoir battu un record de vitesse sur le mytique circuit Nürburgring, en Allemagne.

Sous une peinture camouflant ses formes, la bête italienne est devenue la voiture de production la plus rapide de l’histoire à traverser la piste de 20,6 kilomètres. Avec un chrono de six minutes, 44 secondes et 97 centièmes, l’Aventador SVJ a détrôné la Porsche 911 GT2 RS, qui était la reine du palmarès depuis septembre 2017.