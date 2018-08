«La Meute» prévoit plusieurs manifestations samedi

Le groupe identitaire de droite «La Meute» promet d’être visible au cours de la campagne électorale provinciale, qui culminera le 1er octobre.

De petites «manifestations mobiles» sont d’ailleurs prévues dès samedi afin de rappeler aux candidats leurs revendications qui sont «d’intérêt public», estime le regroupement.

«Avec 40 000 membres, "la Meute" a un potentiel de 40 000 votes en plus de son influence médiatique», a écrit Sylvain Brouillette, porte-parole du groupe, dans un communiqué laconique diffusé vendredi.

«La Meute» espère en premier lieu que se tienne un «débat sur l’identité» et que chaque parti expose sa «définition de la nation québécoise».

«Nous encourageons les citoyens à prendre leurs responsabilités d'électeurs et nous défendons les droits fondamentaux, plus particulièrement la charte québécoise des droits et libertés», a également précisé M. Brouillette.