La musique plus populaire que la poutine

DRUMMONDVILLE | Le plat emblématique du Québec est toujours aussi populaire au Festival de la poutine, mais c’est la musique qui reste la grande vedette de l’événement.

Le 11e Festival de la poutine a démarré en force jeudi soir à Drummondville avec un site plein à craquer.

« C’est la faute de Kaïn si on est venu ce soir [jeudi] », plaisantent Nicole Huberdeau et Onil D’Amours, qui s’étaient déplacés de Sherbrooke pour entendre leur groupe favori. Ils estiment l’avoir vu plus d’une quinzaine de fois en spectacle.

« J’ai acheté la passe pour les shows. Je trouve ça débile ! », s’exclame Alicia Beaulieu, qui venait au festival pour la première fois.

Artistes populaires

Selon le chanteur Simon Proulx, Les Trois Accords, qui organisent le festival, « mettent toute la gomme » chaque année pour choisir des artistes populaires afin de combler les goûts d’un public de tout âge.

Par exemple, les musiciens se sont fait plaisir en réservant les services d’Hubert Lenoir, avant que sa popularité ne monte en flèche, en plus d’accueillir Robert Charlebois, qu’ils considèrent comme une « légende ».

Ce soir, Matt Holubowski montera sur scène à 19 h, suivi de Dead Obies à 20 h et Lisa LeBlanc à 21 h 30.

Poutines santé ?

Les Drummondvilloises Catherine Jutras et Marie-Josée Laporte trouvent que c’est la place pour goûter à des poutines qu’elles ne trouvent pas ailleurs. Les restaurateurs présents sur le site innovent pour bonifier les variétés, qui surprennent parfois.

Keaven Arguin avait la bouche en feu après avoir osé la « double cochon épicée ».

« Chaque jour, on va goûter à une nouvelle sorte », promet-il.

Le restaurateur Lampron offre une poutine de 10 livres qu’il est possible de manger en équipe.

« Elle a un kilo de fromage », lance le propriétaire, Serge Lampron.

Sa poutine du grill serait néanmoins son meilleur vendeur. Étonnement, il s’agirait du choix le plus « santé » sur le site, avec ses poivrons sautés.

Cette année, Le Gras Dur a lancé sa poutine végane, dont les cubes de tofu assaisonnés remplacent le fromage. Cette nouveauté s’est avérée plus populaire que prévu, si bien que la propriétaire, Annie Clavette, a dû faire le plein d’ingrédients parce qu’elle avait déjà écoulé, le premier soir, ses réserves pour tout l’événement qui s’échelonne sur trois jours.