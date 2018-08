Lancement de la campagne électorale de QS - "Cette fois-ci, c'est la bonne"

Avertissement : peut contenir des traces d’allergènes, telle la partisannerie.

Québec solidaire a lancé sa campagne électorale hier dans la circonscription de Laurier-Dorion à Montréal. C’est Andres Fontecilla qui s’y présente pour la formation de gauche qui promet de mener la plus grosse campagne de sa jeune histoire.

Portrait d’un chic type... et plus encore

« Cette fois-ci, c’est la bonne », déclare tout de go Andres qui se présente pour la troisième fois dans la circonscription de Laurier-Dorion qui regroupe les quartiers de Parc-Extension et de Villeray dans la métropole.

Il est arrivé deuxième en 2014, tout juste derrière Gerry Sklavounos qui ne se représente pas cette année. On se souviendra que l'ex député libéral sortant a été éclaboussé par des allégations de harcèlement sexuel et qu’il a été exclu du caucus du PLQ, qui a même refusé de le réintégrer.

Andres a même dû gagner une course à l’investiture pour mériter sa place cette année. C’est un battant qui ne lâche jamais.

Je le connais depuis le milieu des années 80. Nous militions ensemble au sein du mouvement étudiant. Déjà à cette époque, il devait faire sa place parmi les militants anarchistes et libéraux (oui drôle de mélange qui rend son implication étudiante d’autant plus méritoire) qui gravitaient autour de l’association étudiante du CEGEP de St-Laurent.

Il a par la suite travaillé fort dans le quartier de Villeray au sein d’organismes communautaires. Plus précisément pour une Table de quartier qui regroupaient différents organismes aux missions différentes mais qui avaient un but commun : améliorer la qualité de vie de la population (et oui le PLQ n’a rien inventé avec son slogan de campagne 2018). C’est là que ses qualités de rassembleur ont vite été constatées par ses collègues.

Ah oui, en passant, Andres est aussi papa. Il est originaire du Chili que sa famille a fui pour éviter la persécution de la dictature du général Pinochet. Il est arrivé au Québec à 14 ans, « en secondaire 1 », précise-t-il pour marquer le fait qu’à cet âge il a aussi dû se battre (au sens figuré bien entendu) pour faire sa place, se faire accepter et s’intégrer.

Député à l’Assemblée nationale le 2 octobre

« Et cette fois-ci, c’est la bonne », répète-t-il, convaincu qu’il sera député à l’Assemblée nationale le 2 octobre prochain. « Le sentiment anti-libéral, pour ne pas dire plus, est vraiment présent dans Laurier-Dorion. L’affaire Sklavounos a cristallisé cette ‘écoeurantite’ à l’égard des Libéraux, mais on le sentait déjà à la dernière élection. Et c’est Québec solidaire et moi qui représentons l’alternative cette fois-ci. Je le sens très bien sur le terrain. »

Il faut dire que les engagements de Québec solidaire résonnent dans la circonscription. La hausse du salaire minimum à 15$/heure, l’assurance dentaire pour tout le monde, la réduction de 50% des tarifs mensuels de transport en commun ne sont que quelques exemples de mesures qui amélioreraient concrètement le quotidien des citoyen-ne-s.

Laurier-Dorion représente en effet une circonscription prenable pour Québec solidaire. Je le sais, c’est à Montréal mais c’est toujours bien une de plus. Bien sûr que ça en prend à l’extérieur de Montréal et la prochaine étape pour Québec solidaire est d’être reconnue comme formation politique « officielle » par l’Assemblée nationale.

Pour cela, ça prend au moins 12 député-e-s ou 20% d’appuis populaires. Considérant que l’ADQ avec Mario Dumont en 2008 a déjà obtenu cette reconnaissance avec 7 député-e-s, une victoire dans Laurier-Dorion est nécessaire pour QS.

D’autant plus qu’avec Andres à l’Assemblée nationale, Québec solidaire sera plus fort, mais plus important encore, les citoyen-ne-s de Laurier-Dorion auront tout un représentant au parlement.