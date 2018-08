Le blues des Caraïbes, une belle découverte

En attendant la rentrée avec Miss Satchmo et son hommage à Boris Vian, ainsi que le No Codes du brillant saxophoniste alto Benjamin Deschamps, tournons notre regard vers les Caraïbes. C’est tout d’abord un trio, formé du multi –instrumentiste et chanteur Pascal Danaë, un ancien du trio africain –brésilien Rivière Noire, du batteur Baptiste Brondy et finalement le bassiste et joueur de sousaphone/tuba Rafgee.

Sous le titre Mo Jodi (Mourir aujourd’hui), ce trio aux pulsations dansantes rend hommage à Louis Delgrés qui combattit dans un autre temps l’esclavage dans les Antilles.

Du blues oui, des rythmes chaloupés



C’est souvent féroce avec de beaux accents rock, et nous trouvons à la fois des interprétations en créole et en français. Assez éloigné du blues rural, nos trois jeunes artistes combinent donc des influences qui vous rappelleront la musique haïtienne, parfois le rap, surtout quand il est question de dénoncer à certaines propositions politiques et une forme de blues qui évoque celui de Chicago. Lutter avec et par la musique, c’est possible et dans le cas présent, la découverte vaut amplement le détour !

Prenez note que Mo Jodi sera en ligne et chez vos disquaires le 29 août.