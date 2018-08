Le groupe BTS balaye tout sur son passage

Vous doutez encore de la popularité des artistes de la K-pop? Allez consulter les palmarès de ventes de la boutique virtuelle iTunes.

Lancé ce vendredi, le nouvel album de la formation pop coréenne BTS, Love Yourself : Answer, est non seulement, et sans surprise, le titre le plus vendu du jour mais ses chansons occupent les dix premières places du palmarès des chansons les plus vendues sur iTunes Canada. Un exploit rarement vu.

Figure de proue de la vague K-pop qui déferle actuellement sur l’Anérique, le boys band s’apprête à partir en tournée en occident. L’annonce de leur passage a provoqué une frénésie.

Un concert au Citi Field, un stade de baseball de New York, a affiché complet en quelques minutes. BTS donnera aussi quatre concerts à Los Angeles. Pour l’instant, Hamilton est la seule ville canadienne à leur itinéraire. Ils monteront sur la scène du First Ontario Center les 20, 22 et 23 septembre.