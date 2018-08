Le tour du monde en amoureux pour Mélanie Maynard et son conjoint

« Je vais commencer ma deuxiè­me vie », a annoncé la comédienne et animatrice Mélanie Maynard, au dévoilement de la programmation de Canal Vie à la Terrasse Le Perché, mercredi dernier.

En effet, l’animatrice de 45 ans et son conjoint Diego, 33 ans, envisagent de devenir globe-trotteurs dans les années à venir.

« On va partir à travers le monde lorsqu’il aura fini ses études. J’aimerais beaucoup partir trois ou six mois. Ça me stimule beaucoup de créer ailleurs. Il étudie en relations internationales pour son deuxième baccalauréat », confie-t-elle.

Arrivé au Québec pour poursuivre ses études il y a cinq ans, son amoureux est finalement resté après y avoir trouvé l’amour.

« C’est de moi qu’il s’est amouraché ! Mais il ne veut pas se marier. Je crois que j’ai perdu ma crédibilité dans le mariage », lance à la blague celle qui a déjà vécu deux divorces.