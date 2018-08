Les congés de maladie s’accumulent à la Société de alcools du Québec

Les congés de maladie monnayables continuent de s’accumuler à la Société des alcools du Québec (SAQ). Au 31 mars dernier, la banque des employés de la société d’État s’élevait à 33 millions $.

La valeur des congés de maladie monnayables des employés de la SAQ a augmenté de 2 % au cours de la dernière année, indique le plus récent rapport annuel de la SAQ.

Bon an mal an, cette banque fluctue selon l’état de santé des troupes. L’an dernier, la SAQ a payé 2,6 millions $ en congés de maladie à ses employés.

Parfois 200 jours accumulés

À la SAQ, les quelque 3000 employés réguliers ont droit à 12 à 15 jours de congé de maladie chaque année. Ces congés de maladie, s’ils ne sont pas utilisés, peuvent être entassés dans une banque.

Certains employés de la SAQ, qui travaillent à temps complet depuis une vingtaine d’années, peuvent compter plus de 200 jours accumulés de congés de maladie, soit l’équivalent de 13 mois de salaire.

« Ces régimes permettent aux employés qui n’ont pas utilisé leur banque annuelle de congés de maladie de les mettre en réserve jusqu’à la fin de leur emploi à la SAQ », a précisé hier un porte-parole de la SAQ, Mathieu Gaudreault.

Conventions collectives

Le régime actuel de congés de maladie fait partie des conventions collectives négociées avec ses travailleurs syndiqués.

La SAQ précise que les congés non utilisés des employés de ses entrepôts sont payables à la fin de chaque année.

La société d’État refuse d’indiquer si cet enjeu fait partie des négociations avec ses employés de magasins et de bureaux dont la convention collective est échue depuis 18 mois.

Lors des dernières rondes négociations des conventions collectives avec les employés de l’État, Québec a réclamé et obtenu la fin de la possibilité d’accumuler des congés de maladie.

En mode réduction

Le gouvernement a réduit de 12 à 10 le nombre de congés annuels de maladie pour les fonctionnaires et a mis fin à leur accumulation pendant toute une carrière.

Les journées non prises ne peuvent plus être accumulées et sont remboursées à 70 % de leur valeur à la fin de chaque année.

En 2015, le gouvernement du Québec traînait un passif de 829 millions $ auprès de ses travailleurs pour des congés de maladie accumulés.

Cette année-là, Québec avait déboursé 111 millions $ en congés de maladie monnayables pour ses fonctionnaires, excluant les sociétés d’État commerciales.

Crédits de congés de maladie accumulés à la SAQ

2011-2012 : 29,4 M$

2012-2013 : 31,9 M$

2013-2014 : 31,3 M$

2014-2015 : 35,8 M$

2015-2016 : 36,3 M$

2016-2017 : 32,4 M$

2017-2018 : 33 M$

Source : SAQ