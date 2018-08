Les pères aussi ont droit à un divorce juste

Il existe encore de nombreuses femmes qui vivent de la violence physique ou psychologique dans leur couple et je sais que cela est inacceptable. Quand elles se décident à rompre, je comprends que ces femmes-là font en sorte que les liens avec le père se réduisent au minimum pour protéger leurs petits de possibles violences.

Mais dans un cas comme le mien où jamais je n’aurais levé la main sur mes petits, comment expliquez-vous que la justice me défavorise parce que mon ex laisse croire que je suis inapte à m’occuper de mes enfants? Séparé depuis six ans, je n’ai plus aucune nouvelle d’eux depuis deux ans. Soit depuis le moment où elle a décidé de mettre un terme à la décision du juge qui m’avait accordé une fin de semaine sur deux avec eux?

Je n’aurais jamais osé demander une garde partagée parce que mon métier ne me permet pas une telle souplesse, mais que ma garde en soit réduite à rien parce que Madame a décidé qu’elle en avait assez de me voir la face aux deux semaines quand je venais les chercher, trouvez-vous ça normal? Je veux bien que les femmes réclament la parité en tout. Mais la parité ça va des deux bords.

Comme je vous le disais, je n’ai quasiment plus de contacts avec mes enfants et ça me manque. Mais retourner devant le juge me pue au nez parce que je sais que les femmes y sont avantagées par rapport aux hommes. Alors j’endure mon sort, tout en craignant que mes enfants soient perdus à jamais pour moi. Heureusement que j’ai une nouvelle femme dans ma vie car ça aide à faire passer le manque. Comment parvenir à me faire entendre de mon ex?

Père sans ressources

Pour vous faire entendre il faut revendiquer et non pas rester muet dans votre coin en attendant que quelque chose se passe. Sachez aussi que la justice est de plus en plus égalitaire dans le partage des droits des parents. Une question me vient à l’esprit cependant, surtout que vous glissez vite sur le sujet. Cette nouvelle femme dans votre vie est-elle pour quelque chose dans l’éloignement de vos enfants? Car ça aussi peut jouer.