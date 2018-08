Les profits augmentent à la SAQ

MONTRÉAL | La Société des alcools du Québec (SAQ) a rapporté vendredi des profits en hausse au premier trimestre de son exercice financier.

Pour le trimestre clos le 23 juin dernier, les profits de la SAQ ont atteint 260,0 millions $, en hausse de 12 % comparativement à la même période, l’an dernier.

Les ventes ont aussi fait un bond, atteignant 754,7 millions $, soit une croissance de 55,9 millions $ ou 8 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

«La vigueur de l’économie, combinée à une augmentation du nombre de touristes, a créé un environnement favorable à la croissance des ventes», a précisé la société d’État dans son rapport financier.

En l’occurrence, «l’achat moyen en succursale par les consommateurs s’est établi à 47,85 $ durant ce trimestre en regard de 45,68 $ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent», a fait savoir la société d’État.

De plus, le prix de vente net moyen au litre s’est situé à 18,60 $, alors qu’il était de 18,31 $ au premier trimestre de l’an dernier.

Par catégories de produits, les ventes de spiritueux, commercialisés uniquement dans le réseau des succursales et des centres spécialisés, ont enregistré une croissance (10,7 %), tout comme les vins (6,3 %) et les boissons panachées (36,7 %). Quant à la catégorie des bières, cidres et produits complémentaires, les ventes ont crû de 0,6 million $, à 6,9 millions $.

Par ailleurs, les charges nettes se sont élevées à 119,2 millions $, soit une diminution de 3,6 % par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. Le ratio des charges nettes, exprimé en fonction des ventes, a ainsi affiché un taux de 15,8 % par rapport à 17,7 % au trimestre correspondant, l’an dernier.

La SAQ s’est dite «satisfaite» de résultats obtenus.

«L’évolution du service conseil personnalisé et l’amélioration de la performance continueront d’être au cœur des priorités des prochains trimestres», a-t-on précisé.