L’IVAC sévèrement blâmée par un tribunal administratif

Le père d’un homme assassiné qui a attendu six ans avant d’être indemnisé par le programme d’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) vient de gagner une bataille contre l’organisme gouvernemental, qui s’est cru « au-dessus des lois », selon un juge administratif.

« Se permettre d’étirer à sa discrétion arbitraire, sans aucun égard envers l’administré, [un] délai spécifié démontre que [l’IVAC] se croit au-dessus des lois, ce qui est inacceptable », a écrit le juge Denis Sauvé dans une récente décision.

L’affaire a débuté en août 2011 quand un homme a été assassiné d’une balle dans la tête, chez lui, devant deux enfants.

Le père de la victime, identifié dans la décision uniquement par ses initiales, A.U., a alors demandé d’être indemnisé par l’IVAC. Sauf qu’un an plus tard, l’organisme lui a transmis un refus, sous prétexte que « le fils du requérant était de façon probante impliqué dans des activités criminelles ».

Pas un poisson rouge...

Mécontent de cette décision, le père de la victime a tenté de faire appel de cette décision. Mais pour cela, il devait avoir accès à la preuve qui a permis à l’IVAC d’en arriver à cette conclusion.

« La copie du dossier [...] doit contenir, sans omission, sans cachotterie, l’intégralité des documents à charge et à décharge », rappelle le juge administratif Sauvé, en ajoutant qu’il s’agit d’une obligation légale, et que le délai est de 30 jours.

Mais bien que l’organisme ait envoyé un dossier au père éploré avec plus d’un mois de retard, aucun élément de preuve ne s’y trouvait. Le père du défunt n’a eu d’autre choix que de saisir les tribunaux pour obtenir le dossier.

« Le requérant est ignoré d’une manière ignominieuse, sans aucune justification raisonnable ; on parle ici de l’assassinat du fils du requérant, et non de la mort d’un poisson rouge », déplore le juge administratif.

Délai inacceptable

Le dossier a ensuite traîné jusqu’en 2017, quand l’IVAC a finalement fait volte-face et accepté d’indemniser le père du défunt. Mais neuf mois plus tard, il n’aurait rien reçu.

Et lors de l’audience devant le Tribunal administratif du Québec, l’IVAC n’a même pas daigné se présenter, « comme d’habitude », a noté le magistrat en déplorant la « conduite regrettable » de l’organisme.

Pour cette conduite « cavalière » et « inacceptable », le tribunal a ainsi décidé de forcer l’IVAC à sortir le chéquier pour un montant de 5000 $.

« Il faut [...] un coup de canon brassant suffisamment la cage pour qu’un résultat positif dans la gestion d’un dossier par [l’IVAC] soit opéré », conclut-il dans sa décision.

Par courriel, l’IVAC assure qu’elle « veille continuellement à améliorer ses façons de faire » et qu’elle a complété un plan d’action visant à mieux encadrer ses pratiques.