Nouvel album rock'n'roll et yéyé signé Pierre Lapointe

Pierre Lapointe a décidé de se laisser porter par le rock'n'roll et le yéyé. Résultat, il a lancé vendredi un album surprise complet intitulé «Ton corps est déjà froid» avec Les Beaux Sans-Coeur.

Douze nouvelles chansons – d'une durée total d'à peine plus de 30 minutes – de l'artiste sont donc disponibles pour téléchargement. Le clip de la pièce-titre, vibrant au son du rock garage, est même déjà en ligne.

Afin de mener à bien ce projet, le chanteur s'est entouré du bassiste Philippe Brault, des guitaristes Nicolas Basque et Vincent Legault, ainsi que du batteur José Major.

Les deux premiers spectacles de Pierre Lapointe et Les Beaux Sans-Coeur auront lieu en Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre du Festival de musique émergente, les 30 et 31 août. Trois concerts seront ensuite donnés au bar L'Escogriffe, à Montréal, les 5, 6 et 7 septembre. Les billets pour ces trois rendez-vous à 23 heures sont déjà disponibles (lepointdevente.com).

Encensé pour sa plus récente proposition scénique «La science du coeur», Pierre Lapointe offrira de nouvelles représentations au Québec dès janvier prochain.