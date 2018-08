Ouragan Lane: trois Sherbrookoises sont coincées à Hawaï

SHERBROOKE - Trois Sherbrookoises en voyage sont coincées sur l'île Kauai, à Hawaï, où l'ouragan Lane, le plus puissant qui n'ait jamais touché l'archipel, poursuit sa trajectoire.

Marie-Dominique Côté, Alexia Nieman et Béatrice Lacharité n'ont aucun moyen de revenir au Québec, pour l'instant étant donné que les vols sont annulés et les bateaux ne naviguent pas dans la région.

Même si l'île de Kauai est située au bout de l'archipel et devrait être moins touchée par Lane, les autorités craignent des inondations et des glissements de terrain.

Les mesures d'urgence sont à prendre au sérieux. Les trois étudiantes devaient faire du camping, mais en raison du danger, elles ont loué un condo. De plus, elles ont fait des provisions pour deux semaines.

«Quand on a su, on a commencé à être stressées un peu, car on n’a pas ça chez nous, alors on ne savait pas comment gérer la situation, ou s'il fallait partir», explique Marie-Dominique Côté.

Au Québec, les proches des jeunes femmes sont inquiets. Heureusement, les canaux de communication sont maintenus.

«C'est vraiment rassurant de pouvoir leur parler», explique Nathalie Poulin, la mère de Marie-Dominique Côté.

Le retour des trois étudiantes est prévu pour le 4 septembre prochain.