Photos explicites: le Séminaire des Pères Maristes doit réintégrer les trois adolescents visés par une enquête policière

Le Séminaire des Pères Maristes doit réintégrer les trois adolescents visés par une enquête policière pour l’échange allégué de photos osées de camarades de classe qui ont été expulsés de l’école privée la semaine dernière, ordonne le tribunal.

Le juge Daniel Dumais a rendu cette décision dans un jugement écrit de 10 pages, rendu public vendredi après-midi.

Les trois garçons devront être intégrés en classe dès la rentrée scolaire, lundi prochain, sous certaines conditions, dont celle « d’éviter tout contact avec la ou les victimes alléguées présentes dans l’école autres que ceux inévitables en contexte scolaire ».

«Il ne s’agit pas de minimiser les gestes posés. Il y a eu comportement inacceptable et l’école a dû réagir. Mais il ne faut pas, à l’opposé, aller au-delà de ce que l’on sait et présumer des attitudes ou des gestes non encore prouvés», a écrit le magistrat.

Cette décision fait suite à la démarche des parents des trois garçons, qui se sont adressés dans les derniers jours à la Cour supérieure pour forcer la réintégration de leurs enfants au sein de l’établissement privé d’enseignement de Québec, à quelques jours de la rentrée scolaire.

Les familles des garçons se disaient incapables de trouver une place pour leurs enfants dans une autre école privée.

Rappelons qu’outre ces trois adolescents, les parents de trois autres garçons visés par la même enquête ont accepté pour leur part un départ vers une autre école.

Une longue saga

La semaine dernière, devant le tollé soulevé par la décision prise en juin de réintégrer les adolescents lors de la rentrée scolaire, la direction du Séminaire des Pères Maristes avait finalement décidé de ne pas réintégrer les jeunes.

Ces derniers ne font face pour l’instant à aucune accusation.

Le directeur de l’école, François Sylvain, avait plaidé qu’il s’agissait de «la seule avenue capable d’assurer une rentrée scolaire sereine et de ramener une paix sociale au sein de l’établissement».

Rappelons que la décision initiale de les réintégrer a fait couler beaucoup d’encre cet été.

Une pétition de près de 3000 signatures visant à empêcher le retour en classe des six garçons arrêtés avait été remise au Séminaire des Pères Maristes.

Également, l’une des victimes présumées avait affirmé publiquement avoir fait une tentative de suicide et annoncé qu’elle allait changer d’école.

En attente du DPCP

La semaine dernière, le ministre de l’Éducation Sébastien Proulx s’était dit «content que les choses bougent» lorsque l’expulsion des garçons a été confirmée, expliquant que cette décision permettrait de vivre une rentrée scolaire «apaisée».

La semaine dernière, la direction du Séminaire des Pères Maristes soutenait qu’il aurait souhaité connaître les conclusions du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avant de trancher, mais qu’elle ne pouvait «plus se permettre d’attendre».

Le dossier des garçons est toujours analysé par le DPCP, afin de déterminer si des accusations doivent être portées.

Par ailleurs, dans la foulée de cette affaire, le Séminaire des Pères Maristes devait, ce lundi, déposer un plan révisé de lutte à l’intimidation au ministère de l’Éducation.