[PHOTOS] Les 15 festivaliers les plus stylés du Festival Mode et Design 2018

Le Festival Mode et Design bat son plein dans le Quartier des spectacles, à Montréal, et, pour l’occasion, on a décidé de recenser les 15 plus beaux looks de festivaliers, afin de vous inspirer pour la rentrée.

1. Lauriane

Une publication partagée par Lauriane Bergeron (@leblogdelb) le 23 Août 2018 à 8 :41 PDT

2. Amira

Une publication partagée par Amira & Maya (@onclosetnine) le 23 Août 2018 à 6 :34 PDT

3. Elmira

Une publication partagée par Style By Elmira🇮🇷🇨🇦 (@stylebyelmira) le 23 Août 2018 à 10 :42 PDT

4. Cassidy

Une publication partagée par CASSIDY NEVES (@styled_by_seven) le 23 Août 2018 à 2 :44 PDT

5. Lolitta Dandoy

Une publication partagée par FashionIsEverywhere (@lolittadandoy) le 23 Août 2018 à 6 :14 PDT

6. Lau

Une publication partagée par ℒ (@laubouchard) le 20 Août 2018 à 3 :14 PDT

7. Alexandre Turcotte

Une publication partagée par Ton Barbier (@tonbarbier) le 22 Août 2018 à 4 :48 PDT

8. Cherry Lena

Une publication partagée par Mathis Xavier (@mathisxavier) le 21 Août 2018 à 6 :17 PDT

9-10. Carolane et Josiane Stratis

Une publication partagée par Josiane Stratis (@josianes) le 23 Août 2018 à 4 :46 PDT

11-12. Mia et Yasmine

Une publication partagée par Y A S M I N E A I T B I H I (@yasmineaitbihi) le 22 Août 2018 à 6 :11 PDT

13-14. Élodie Routhier et Philippe Pilon

Une publication partagée par Élodie routhier (@elorouthe) le 22 Août 2018 à 7 :42 PDT

15. Laurence

Une publication partagée par Laurence Gladu (@laurence.gladu) le 23 Août 2018 à 11 :54 PDT

