Plaidoyer pour la culture

Cet été, comme chaque année, je suis allée à Trois-Rivières voir le spectacle du Cirque du Soleil à l’amphithéâtre Cogeco. J’ai été éblouie par l’hommage aux Colocs, le meilleur de ces spectacles du Cirque (après Beau dommage, Charlebois et Luc Plamondon). Et j’étais mauditement fière de tout ce talent québécois. Vous ne pensez pas qu’il est temps que le Québec retombe en amour avec lui-même, ses artistes, ses poètes, ses auteurs ?

Quand un acrobate s’est envolé dans les airs, sur la voix bouleversante de Dédé Fortin, au son des paroles troublantes de la chanson Le répondeur, j’ai eu tout un frisson. Et quand, le lendemain, je me suis promenée dans les rues de Trois-Rivières « capitale de la poésie », j’ai eu encore l’âme remuée en voyant sur les murs de la ville, des citations de poètes québécois. « Je transformerai ta chair en lamelles de printemps »--Denis Vanier. « Je serai ton paysage Tu seras mon passant » --Claude Paré.



Tapisser le Québec



Pourquoi nos politiques ne remettraient-ils pas la culture au cœur des préoccupations nationales ? Tant que les enfants québécois trouveront que la culture québécoise c’est « poche » en se bouchant le nez, on ne pourra pas se considérer comme une nation solide qui se tient debout.



De passage à Paris cet été, j’étais frappée de voir aux quatre coins de la ville des plaques commémoratives, pas seulement de rappels historiques importants, mais d’hommages à des artistes. « Ici vécut Camille Claudel ». « Dans cette maison où il vécut de 1891 à 1897, Edmond Rostand a écrit Cyrano de Bergerac ».



Le Québec au complet devrait être tapissé de ces plaques, nous rappelant les vers d’Alfred Desrochers, les folies récentes d’Armand Vaillancourt, les explosions de couleur de Marcelle Ferron, les bons coups de Moment Factory ou les envolées d’Arcade Fire.



La culture... tout court!



Récemment, on a eu droit à un spectacle-hommage à Pauline Julien. Mais, vous rappelez-vous à quand remonte la dernière fois que L’âme à la tendresse a joué à la radio ? Je pense que Trudeau père était au pouvoir à Ottawa !



Ce n’est pas normal qu’une population de 8 millions de personnes, qui a autant de créativité au kilomètre carré, ne cultive pas plus l’autocongratulation.



Quel politicien aura le courage de dire qu’il a honte que nos enfants dans nos écoles ne connaissent pas le nom de nos plus grands artistes ? Au lieu des cours d’embrigadement d’Éthique et de Culture religieuse, pourquoi pas des cours de Culture tout court ?



Je rêve d’un politicien ou d’une politicienne qui va me parler de culture avec des étoiles dans les yeux, qui va en faire une priorité, au lieu de me parler de « mise en place d’un chantier collaboratif de recherche pour accroître les connaissances sur la relation des jeunes avec la culture », et de « la mutualisation et le partage des connaissances, des expertises et des projets des sociétés d’État en culture qui sont actives dans la relation culture-éducation-famille. »



Je rêve d’un politicien ou d’une politicienne qui va me citer du Gaston Miron, du Dany Laferrière, qui aura vu le premier film de Sophie Dupuis Chien de garde, qui va parler avec enthousiasme de La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette, qui va chantonner du Karim Ouellet... et pas seulement une fois par année, à l’occasion des Journées de la culture.



Je rêve d’un parti politique qui fasse en sorte que le Québec retombe en amour avec ses créateurs.