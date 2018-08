Québec solidaire veut voir vos pancartes

Québec solidaire lance une série d’affiches électorales créées par des artistes visuels à qui ils ont donné carte blanche. Ils invitent aussi les citoyens à leur envoyer des pancartes de leur cru à partir de vendredi soir.

«Pas de balise, pas de consigne», a résumé Gabriel Nadeau-Dubois. «On leur a donné carte blanche pour illustrer le projet de Québec solidaire», a-t-il indiqué lors du vernissage de la campagne visuelle «éclatée» du parti vendredi à Montréal

Photo Dominique Scali

Six artistes visuels québécois ont été approchés il y a près d’un an et rémunérés pour préparer ces affiches. Il y en a au total près d’une centaine qui seront visibles notamment dans la rue et dans les locaux des candidats.

Un site web a également été créé pour que les citoyens envoient eux aussi leurs créations dès vendredi soir, à 18h.

Photo Dominique Scali

Plus de détails à venir...