[QUIZ ÉLECTORAL 2018] Êtes-vous prêts à voter?

Avec lequel de ces partis politiques Gertrude Bourdon n’a pas été en pourparlers pour une éventuelle candidature?

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Après avoir laissé entendre qu’elle se présenterait avec la CAQ, elle a choisi l’équipe de Philippe Couillard à peine deux jours plus tard. Et on apprenait qu’elle a déjà affirmé à Agnès Maltais qu’elle serait toujours péquiste. Si l’Union nationale existait toujours, il y a fort à parier que Madame Bourdon aurait voulu se faire élire sous cette bannière.