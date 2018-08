Risques de déraillements

Permettez une autre métaphore facile ? Le rapport au « canadien » et au « national » seront pour M. Legault deux sujets « Voldemort », dont il refusera de parler. Et que ses adversaires feront tout pour les lui rappeler.

À cette question, M. Legault a répondu : « Non. Pour moi, c’est le Québec d’abord. Mais c’est très clair, c’est un Québec qui reste dans le Canada [...]. On est un parti nationaliste, on veut aller chercher des pouvoirs à Ottawa en matière d’immigration et de langue. »