Route des saveurs: les bergers 2.0

Bien qu’elle soit diplômée en administration, Carmen Tremblay a choisi une voie hors du commun en s’impliquant dans l’entreprise de son conjoint, Napesh Lapointe, qui en était alors à sa première année d’existence.

« Quand j’ai connu Napesh, il avait lancé son entreprise l’année précédente avec l’achat de 50 moutons. Comme je venais du milieu agricole, j’avais comme plan de racheter la ferme de mes parents. Mais finalement, le cœur a suivi, et j’ai décidé de suivre mon amoureux dans sa belle aventure », explique Mme Tremblay, copropriétaire de l’entreprise La Vieille Ferme, située à Saint-Fulgence, au Saguenay.

Comme dans le temps

Le couple Tremblay-Lapointe propose une agriculture saine, axée sur la proximité. Au fil des années, quelques produits se sont ajoutés, tels que des jardins de fruits et légumes ainsi qu’un verger.

« Le mot terroir est un mot que l’on oublie. Le terroir définit la création de A à Z d’un produit. Chez nous, c’est ça. On fait l’élevage jusqu’à sa transformation », dit Mme Tremblay.

Sur place, il est possible de se procurer une belle gamme de charcuteries artisanales à base d’agneau, comme, par exemple, des saucisses et des rillettes fumées au poivre rose et romarin.

Il est possible également de se procurer la majorité des pièces de la bête, dont le populaire gigot.

Le P’tit marché permet aussi de pouvoir se procurer des produits faits à base des légumes du jardin, des fruits du verger ainsi que des petits plats préparés.

Éco-gîte

L’offrant sous forme de loft, l’Éco-gîte est niché au-dessus du P’tit marché.

« On voulait offrir une expérience client vraiment unique. On prône beaucoup le côté naturel de la chose. Notre nom, La Vieille Ferme, le dit. On travaille un peu comme à l’époque, mais sans la misère », ajoute Mme Tremblay.

Le loft, une pièce octogonale bordée de quatre fenêtres, offre une vue imprenable sur la ferme et le fjord. Et c’est sans parler des spectaculaires couchers de soleil que la nature propose soir après soir.

L’endroit est doté d’une cuisine et les visiteurs peuvent ainsi préparer eux-mêmes leurs repas faits à partir des produits de la ferme.

L’expérience leur permet de pouvoir ramasser eux-mêmes leurs œufs frais et de cueillir leurs fruits et légumes.

Volet éducatif

« Afin de pouvoir éduquer et faire transformer les mythes, nous avons mis en place un parcours ludique qui peut prendre jusqu’à 45 minutes. Les gens peuvent ainsi se promener partout et en apprendre davantage sur notre ferme et notre élevage », conclut Mme Tremblay.

Tout en gardant leurs racines profondes, le couple Tremblay-Lapointe a su prendre le bon virage et ainsi offrir une ferme quelque peu réinventée, question de garder les méthodes d’autrefois tout en les adaptant à la réalité d’aujourd’hui.

On peut ainsi dire qu’il s’agit d’une vraie vieille ferme, version 2.0.