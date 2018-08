Tanguay résiste, Dao et LeBlanc s’effondrent

REGINA, SASKATCHEWAN | Anne-Catherine Tanguay a réussi son pari. Elle a résisté au couperet à l’Omnium canadien féminin, vendredi, sur les allées du club de golf Wascana.

Si la golfeuse de Québec affichait un sourire sur l’heure du dîner au moment de remettre sa carte de 71 (-1), ponctuée de trois oiselets et deux bogueys, on ne pouvait en dire autant lorsque Céleste Dao et Maude-Aimée LeBlanc ont enregistré les leurs, en fin de journée.

Avec les forts vents qui ont soufflé à Regina, la jeune amatrice n’a pas été en mesure de résister à dame Nature, qui a trimballé et freiné sa balle durant tout l’après-midi. La Montréalaise de 17 ans a finalement signé une carte de 81 (+ 9) pour afficher un pointage cumulatif de +8.

Ayant exprimé ses inquiétudes envers les fortes rafales annoncées la veille, LeBlanc n’a pas su s’en sortir, elle qui frappe la balle avec de hautes trajectoires. Elle a finalement enregistré un score de 77 (+5) et sa fiche de +3 l’empêche de participer aux rondes du week-end.

Le retour du balancier

Si Tanguay avait gaspillé un coup important jeudi soir sur le vert du 18e, elle l’a rattrapé brillamment, vendredi. Au cinquième fanion, elle a câlé un long roulé d’une trentaine de pieds afin de marquer un petit moineau sur sa carte. En fait, celui-ci s’est avéré le moment tournant de sa ronde puisqu’il lui a permis de grimper au tableau à un coup du couperet annoncé, lui permettant de prendre le 43e échelon.

« J’étais plus confiante aujourd’hui (vendredi). J’ai pris de bonnes décisions. Avec le vent, il fallait apprendre à avaler sa pilule et être patiente. J’ai bien fait ça », a signalé celle qui a pu utiliser des outils qu’elle avait mis dans son baluchon lorsqu’elle jouait sur le circuit universitaire américain, en Oklahoma. Elle a mieux fait avec son bois de départ en main, en plus de se démarquer sur les verts grâce à ses 27 roulés. Elle a estimé avoir profité de huit bonnes chances d’oiselets.

« Il fallait saisir les chances quand elles se présentaient, a expliqué celle qui a pris le départ au 10e tertre. Les conditions étaient favorables au début, car le vent était plus calme. Mais en terminant au 9e trou, le retour était plus exposé aux vents. C’était un défi additionnel. Je suis bien contente. Je me suis bien battue. »

Tanguay a évidemment gardé un œil sur le couperet durant l’après-midi. Mais les rafales de plus de 40 km/h balayant le parcours ont empêché la majorité des golfeuses de plonger sous la normale. Une dizaine des 78 golfeuses ayant joué en après-midi l’ont brisée, alors que la guillotine est demeurée à -2.

Brooke termine en force

Ce vent à l’endroit le plus exposé du Wascana n’a pas embêté la sensation canadienne Brooke Henderson. Stimulée par le jeu inspiré de ses compagnes Sung Hyun Park et Anna Nordqvist, elle a inscrit trois oiselets à ses quatre derniers fanions, terminant aussi au 9e.

« Le vent était assurément très puissant et il changeait constamment de direction. C’était difficile de figurer les coups. Brittany (sa sœur et cadette) et moi avons fait du bon travail pour gérer le parcours », a exprimé celle qui a collé un autre 66 (-6) à son dossier en démarrant sur les chapeaux de roue, alors qu’elle a envoyé une approche coupée directement au fond de la coupe à son premier fanion.

Son fer droit l’a également grandement servie depuis le début de la semaine. Si ce n’est que pour cumuler les oiselets, il lui a aussi permis de sauver d’importantes normales.

Sa fiche cumulative de -12 lui confère le second rang, à égalité avec l’Américaine Angel Yin. Celles-ci accusent un coup de retard sur la Sud-Coréenne Amy Yang.

C’est Park, la championne en titre, qui a signé la ronde de la journée en ramenant une carte de 64 (-8). Elle a ainsi bondi de 48 rangs au tableau. Avec Henderson et Nordqvist, les trois golfeuses ont récolté pas moins de 19 moineaux et deux aigles !

Avec les forts vents, les officiels ont pris la décision de ralentir la vitesse des verts, vendredi. Fermes et rapides, les verts n’auraient laissé aucune chance aux golfeuses dans de telles conditions.

Ces vents ont aussi ramené la fumée des feux de forêt de la Colombie-Britannique. En après-midi, l’odeur était plus intense, alors qu’à l’horizon, le centre-ville de Regina avait disparu derrière l’écran de fumée.