Avec P. Dufault, nous disions hier que l’emploi du verbe réaliser est correct dans le sens de créer, de produire (un film, une émission de télé, etc.). Mais l’usage du mot réaliser peut-il être abusif ? nous demandions-nous. Peut-on, par exemple, réaliser un projet, une vente ? Eh bien oui ! Le verbe réaliser a forcé les barrières le protégeant du piège de l’emploi abusif. La plupart des ouvrages de référence veulent bien qu’on emploie réaliser dans le sens d’exécuter. Ex. : Phil a réalisé son projet de vente. A-t-il réalisé une vente ? Il l’a conclue ? Il l’a faite (autre verbe passe-partout) ? L’OQLF veut bien, même, qu’on dise que Phil ou sa grand-mère ou son cousin germain Germain ont « réalisé un tour de force ». Il n’y a pas que Phil et sa famille plus ou moins rapprochée : le verbe réaliser aussi a « réalisé » tout un tour de force ! Au point d’aider à construire la forme empruntée à l’anglais « réaliser que » qui s’installe tranquillement dans l’usage.