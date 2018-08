Toute douce

Quand il y a des enfants, elle tourne autour d’eux toute enjouée sans jamais même oser monter ses pattes sur eux. Elle veut de l’attention, des caresses. Kloé, ma petite épagneule cocker, est une soie. Elle voudrait toujours être première de classe. Quand débarquent des invités à la maison, elle les accueille et leur démontre gentiment qu’elle est contente de les recevoir. Bien qu’elle soit devenue sourde, à 15 ans, elle est d’une docilité et j’ajouterais d’une amitié étonnante. En forêt, dans la rue ou même dans une foule, elle marche à côté de nous fidèlement sans qu’on ait à la rappeler à l’ordre. Si on prononce le mot « camion », sa petite queue se met à branler parce qu’elle sait qu’elle a sa place sur la banquette arrière et que le pick-up est synonyme d’aventure, de voyage, de campagne. D’ailleurs, elle adore aussi passer de longs moments avec nous couchée dans la pointe d’une chaloupe en excursion de pêche.

UNE COLLEUSE

Lorsqu’on est à table, elle s’assoit entre Manon et moi et elle attend la fin du repas dans l’espoir qu’on lui donne un petit morceau de notre repas. Elle dort avec nous toute collée sur nos pieds. Elle n’aime pas l’eau, mais lorsque nous sommes dans la piscine, elle vient se coucher sur la bordure comme si elle nous surveillait. Lorsqu’on regarde la télé, elle s’étend près de moi et appuie son menton sur ma cuisse pour que je lui caresse la tête. Son visage est toujours plein d’expressions. On sait si elle est triste, si elle est contente, si elle se pose des questions, si elle est inquiète ou si elle est fatiguée. Un amour. Pourquoi un chien agressif ? J’la pogne pas... mais pas pantoute.

DOUBIDOU

Pour rentrer à Montréal, pourquoi pas un système d’arbre en arbre ?

« On se prépare pour notre prochain mandat. Dans notre autobus, on s’assoit en arrière. » (Jean-François Lisée)

Quand tu montes sur la balance et que tu rentres ton ventre, t’es pas plus léger. Mais au moins, tu vois les chiffres.

Question à Marc Bergevin : On a-tu une meilleure défensive qu’il y a deux ans ?

Nouveau sur le marché : un réveil-matin qui dégage des odeurs de bacon.

À DEMAIN

Responsabilité des propriétaires du chien, mais si on tombe sur un épais qui a un pitbull, on fait quoi ?