Transparence et imputabilité

Les temps ont changé. L’époque des portes closes est révolue. À l’ère du journalisme citoyen et de l’information instantanée, les jeux de coulisse et les cachotteries ne peuvent plus durer.

Au cours de la prochaine campagne électorale, les candidats de tous les partis devront faire une profession de foi envers la transparence s’ils souhaitent mériter la confiance des électeurs.

La fin du cynisme

À Québec, l’un des facteurs principaux qui alimentent le cynisme des citoyens, c’est certainement la litanie de petites histoires de dépenses douteuses et d’entourloupettes qu’on essaie de dissimuler aux citoyens.

Embauche d’un proche d’un proche, frais de déplacement plus ou moins justifiés, rencontres accidentelles dans les arrière-boutiques d’un restaurant ou d’un autre, appui à des connaissances moins éloignées que plus...

Ce ne sont pas les scandales qui horripilent les électeurs, mais bien les petits gestes presque anodins qui insultent plus que des gifles.

Les prochains jours sont l’occasion parfaite pour changer la donne politique et enfin entrer dans une ère de lumière.

Données ouvertes

Plusieurs administrations se sont déjà engagées à ouvrir leurs livres et à rendre publiques toutes les décisions de dépenses qu’elles entérinent.

Plutôt que de prendre les citoyens pour des idiots qui ne peuvent pas comprendre pourquoi on prend telle ou telle décision, on choisit de se justifier, de vulgariser et de jouer franc jeu.

Est-il normal, en 2018, que des fonds publics soient dépensés sans aucune explication valable ?

Au cours des prochaines semaines, les candidats présenteront leurs priorités, mais rares seront ceux qui auront le courage de s’engager à ouvrir leurs livres au grand public.

Le temps est venu de changer le paradigme. Des portes closes, passons à la politique de la porte ouverte.

Les citoyens réclament plus de transparence et les élus ne peuvent plus la refuser.