Un enragé du volant coupable de voies de fait armées

Un enragé du volant de Gatineau a récemment été déclaré coupable de voies de fait armées puisqu’il a volontairement embouti le véhicule de sa victime après une dispute, survenue en août dernier.

Steven Rice, 53 ans, a même reculé pour happer de nouveau l’auto de Jean-Marc Chrétien et la pousser sur quelques mètres, selon des témoins de la scène.

« Rien ne pouvait justifier que M. Rice emboutisse [le véhicule de sa victime]. Même à supposer que cette collision soit accidentelle, le reste ne l’est pas », a conclu le juge Richard Laflamme. Le témoignage de Rice a été qualifié d’« incongru, invraisemblable, voire farfelu ».

Pied coincé ?

Rice a prétendu que son pied s’était coincé entre deux pédales après la collision initiale. Il a même affirmé que le second impact était dû à l’effet « billard », ce que n’a pas gobé le juge.

Le conflit entre Rice et M. Chrétien prend origine à un dépassement impatient de la part de l’accusé dans un stationnement. Ils ont fini par se retrouver plus loin et Rice a continué de faire des signes de frustration. Ils se sont rejoints dans un autre stationnement, où ils se sont invectivés.

« La décision de monsieur Chrétien d’aller confronter monsieur Rice est mauvaise », a écrit le juge Laflamme.

La victime a quitté les lieux, pour être rattrapée quelques secondes plus tard par Rice, qui a embouti son automobile avec son véhicule.

Rice a été acquitté par le juge d’une accusation de menaces de mort. Le magistrat a toutefois estimé que la preuve démontrait hors de tout doute qu’il s’était adonné à des voies de fait armées, puisque le véhicule est considéré comme une arme.

L’homme sera de retour devant le tribunal le 24 octobre pour connaître sa peine.