Un immense «dance party» en l'honneur de Lady Gaga aura lieu en septembre

Bad Romance. Just Dance. Born This Way. Alejandro. Lady Gaga n’est pas la princesse de la pop pour rien!

Avis aux adeptes de la pop, le Bar Ritz P.D.B a décidé d’organiser une soirée en l’honneur de la chanteuse le 1er septembre prochain.

Vous pourrez donc vous déhanchez au son de TOUS les plus grands succès de Gaga (remixés ou non) et ce, jusqu’au petit matin.

Les participants de cette soirée sont aussi invités à enfiler leurs plus beaux vêtements inspirés du style éclectique de la chanteuse. Ça risque d'être très wild !

Ce n’est pas la première fois que le Ritz organise ce genre de soirées hommages. Jusqu’à maintenant les œuvres de Britney Spears, Madonna et Kylie Minogue y ont été soulignées.

Bar le Ritz P.D.B (10$ à la porte)

179 rue Jean-Talon Ouest

