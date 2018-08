Un retour dans les années 80

Le succès remporté par la tournée conjointe de Tears for Fears et Hall and Oates, l’an dernier, a convaincu le Centre Vidéotron de replonger de nouveau dans la nostalgie des années 1980, ce dimanche, cette fois avec Murray Head, Tom Bailey de Thompson Twins et Culture Club. Avant leur passage à Québec, Le Journal a pu discuter avec Head et Bailey.

« Le commencement de la fin », - Murray Head

Photo Pascal Ratthé

Murray Head ne s’en fait pas trop avec le fait d’être toujours associé aux chansons Say It Ain’t So, Joe et One Night in Bangkok. Ces deux pièces représentent, après tout, ses plus grands succès.

« Le plus drôle dans tout ça, c’est que les gens pensent toujours que Say It Ain’t So, Joe est une chanson d’amour. Alors, je n’ai aucun problème à la chanter 40 ans plus tard parce qu’ils n’ont toujours pas compris que c’est une chanson politique qui parle de l’impuissance de l’individu envers l’État et les chefs d’État qui nous offrent tout avant d’être élus et qui nous oublient par la suite », a-t-il lancé lors d’un entretien téléphonique.

Murray Head raconte que le public français ne comprenait pas les paroles de cette chanson. Une chanson, ajoute-t-il, qui était un peu plus longue que les autres et qui permettait plus de tripotage.

« Ce sont des chansons qui changent chaque fois qu’on les joue et c’est un plaisir de les faire en spectacle », a-t-il indiqué.

L’artiste de 72 ans, qui est toujours actif et donne de 15 à 20 concerts par année, principalement en France, indique qu’il ne conserve pas un souvenir mémorable des années 1980.

Par passion

Cette époque est celle, dit-il, où les compagnies de disque ont fait de la musique une entreprise.

« Les comptables sont arrivés et tout est devenu une histoire de chiffres. La musique s’est transformée en une industrie. Les années 1980 ont été, pour moi, le commencement de la fin », a-t-il lancé.

L’auteur, compositeur, interprète et acteur britannique explique que les artistes, à l’époque, faisaient de la musique par passion.

« On ne pensait pas à l’argent et à ce qu’on pouvait gagner. C’est quelque chose qu’on aurait fait dans la rue pour rien. C’était un des seuls moyens de s’exprimer et de raconter nos histoires et la vie », a-t-il mentionné.

À Québec, Murray Head prévoit faire quelques chansons de son premier album Nigel Lived, Superstar, de l’opéra rock Jesus Christ Superstar, One Night in Bangkok, Say It Ain’t Say, Joe et Comme des enfants qui jouent, une chanson que Luc Plamondon avait écrite pour lui.

« L’âge d’or de la musique pop », selon Tom Bailey

Photo James Cumpsty

Pour certains, la musique des années 80 a été la meilleure au monde, et pour d’autres, c’était le désastre total. Pour Tom Bailey, ex-Thompson Twins, ces années ont été les plus belles de l’histoire de la musique pop et de la new wave.

« Il y a des trucs à propos de la mode et du style qui étaient superficiels et oubliables, mais les chansons, elles, étaient très rythmées et mélodiques. Ce fut, pour moi, l’âge d’or de la musique pop », a-t-il laissé tomber lors d’un entretien téléphonique.

Sur la route depuis le 29 juin, avec Culture Club et les B-52s (Murray Head a depuis pris la place des B-52s), le multi-instrumentiste fait revivre la belle époque de Thompson Twins, en plus de présenter quelques nouvelles chansons de son album solo, Science Fiction, lancé en juillet dernier.

Place aux Thompson Twins

Les Thompson Twins ont connu beaucoup de succès au début des années 1980 avec Doctor ! Doctor!, Hold Me Now, Lies, Don’t Mess With Doctor Dream et Lay Your Hands on Me. La formation a tiré sa révérence en 1993, mais Tom Bailey fait revivre sa musique depuis quelques années.

« On me dit souvent que la qualité des chansons d’aujourd’hui ne se compare pas avec ce qui se faisait durant les années 1980. Je ne suis pas d’accord avec ça. Je pense que tout ça a un lien avec l’âge, la musique que tu écoutais durant ta jeunesse et qui, quelque part, définit l’identité musicale d’une personne », a-t-il expliqué.

Vieux succès modernisés

Tom Bailey avoue ne pas être lassé de rejouer les hits des Thompson Twins.

« Il y a beaucoup de groupes qui développent une certaine lassitude face à certains de leurs gros succès parce qu’ils les ont joués souvent dans le passé, mais je n’étais pas lassé de ces chansons. Je les ai modernisées un peu afin qu’elles puissent sonner comme de la nouveauté », a-t-il fait savoir.

► Boy George et Culture Club, Murray Head et Tom Bailey des Thompson Twins seront en spectacle dimanche soir, 19 h, au Centre Vidéotron.