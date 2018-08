Une entrevue révélatrice de Donald Trump

Dans une brève entrevue complaisante pour son réseau préféré, Donald Trump nous en révèle beaucoup sur les enjeux du jour, mais surtout sur sa personnalité et ce qu’il pense de lui-même.

Suite aux plaidoyers de son ex-avocat Michael Cohen et aux verdicts de culpabilité rendus dans le procès de son ex-directeur de campagne Paul Manafort, Donald Trump a accordé une entrevue à son émission du matin préférée, Fox and Friends. Même si la journaliste Ainsley Earhardt s’est contentée de lui lober une question complaisante après l’autre, les réponses de Trump sont révélatrices sur plusieurs plans. Voici la vidéo de l’entrevue, suivie de mes commentaires sur quelques points saillants.

Tout va très bien

Dès le début, Trump assure que tout va bien pour lui, y compris les perspectives électorales de son parti. C’est loin d’être le cas. La plupart des prévisions sur l’élection de mi-mandat anticipent de lourdes pertes pour les républicains à la Chambre des représentants et pour plusieurs postes de gouverneurs. Selon Trump, non seulement l’économie va bien, mais elle n’a jamais été mieux. Il exagère. En effet, plusieurs indicateurs montrent d’excellents signes de santé de l’économie américaine, mais la croissance n’atteint pas le niveau des années 1990, l’endettement fédéral grimpe à un rythme inquiétant et la hausse du niveau des salaires peine à rejoindre celle des prix à la consommation.

C’est la faute aux médias

Selon Trump, les médias ne rapportent pas la santé de l’économie (c’est faux) et ils ne couvrent que des sottises. Évidemment, les médias couvrent les scandales qui sont omniprésents autour Trump et ça lui déplait, mais n’est-ce pas un certain Donald Trump qui disait à une autre époque qu’il n’y a pas de mauvaise couverture médiatique? Ce qui est remarquable est que la journaliste de Fox se dit d’accord avec lui quand il dit que les médias ne couvrent que des sottises. Fox News, manifestement, est dans une classe à part...

Michael Cohen et l’affaire des paiements

Trump minimise les liens qu’il a eus avec Cohen, mais la réalité est que ce dernier était aux côtés de trump pour une dizaine d’années et il en sait énormément sur ses. Sur les paiements à Stormy Daniels et Karen McDougal, Trump insiste que Cohen a tout fait, mais chaque nouvelle version de l’histoire que Trump fabrique contredit les précédentes et les preuves de son implication, y compris des enregistrements, seront difficiles à réfuter.

Trump ne nie pas que des paiements ont été faits, mais sa dernière version consiste à dire que comme il ne s’agissait pas de fonds de campagne, il n’y avait rien d’illégal à acheter le silence de ses deux anciennes maîtresses. Selon Trump, les deux chefs d’accusation auxquels Cohen a plaidé coupable ne sont même pas des crimes. Même si Trump affirme que c’est vrai parce qu’il l’a appris à la télé, c’est faux. Il est évident qu’il s’agissait de dépenses visant à influencer les chances d’élection de Trump, ce qui tombe sous la juridiction de la loi électorale fédérale. Le fait qu’il prétend que c’était son argent à lui (même si c’était celui de sa compagnie) ne fait rien à l’affaire. La loi a été enfreinte et Donald Trump était dans le coup.

Paul Manafort, les «flips» et la loyauté

Ce que Trump a à dire sur les témoins qui coopèrent avec les autorités judiciaires est très révélateur. Pour lui, ça devrait être «presque illégal» de négocier des réductions de sentences avec certains témoins en échange d’informations pouvant permettre de faire avancer certaines enquêtes. Dans l’entrevue, il encense le «courage» de Paul Manafort, qui a résisté à la tentation d’échanger un témoignage devant le procureur Mueller pour la possibilité d’une peine réduite. Pour Donald Trump, la loyauté ressemble à celle que doivent les membres de la mafia au chef de leur famille. Manafort cherche-t-il à démontrer sa loyauté envers Trump dans l’espoir d’obtenir un pardon présidentiel? À la question de la journaliste de Fox sur cette possibilité, Trump n’a pas dit non, choisissant plutôt de souligner le «grand respect» qu’il a pour Manafort. Quant aux crimes pour lesquels Manafort a été jugé coupable, Trump les juge insignifiants. Tous les lobbyistes font la même chose, alors pourquoi Manafort devrait-il aller en prison pour ça?

Il y a beaucoup à dire sur la place qu’occupe la loyauté dans le monde de Donald Trump. C’est une valeur qu’il privilégie par-dessus tout, mais elle va presque toujours à sens unique. Trump s’attend à une loyauté indéfectible de la part de ses subordonnés, mais il n’hésite pas à les écarter comme une vieille chaussette quand ça fait son affaire. Dans cette même entrevue, on entend Trump admettre que «la seule raison» pour laquelle il a nommé Jeff Sessions Attorney General (ministre de la Justice) était son apparente loyauté indéfectible.

Manifestement, Trump est convaincu que le rôle d’un Attorney General est d’utiliser toutes les ressources de son ministère pour protéger le président. Mais l’attorney General n’est pas l’avocat du président. Un an et demi après l’entrée en poste de Sessions, Trump ne digère toujours pas qu’il se soit récusé de toutes les enquêtes portant sur l’ingérence russe dans la campagne de 2016, même si Sessions n’avait d’autre choix que de se dissocier d’une enquête sur une campagne à laquelle il a lui-même participé. Le rapport entre Sessions et Trump est complexe, mais alors que le président est de plus en plus dans l’eau chaude, sa tentation de remplacer Sessions par un vrai loyaliste devient de plus en plus irrésistible.

Comment un président si extraordinaire pourrait-il être destitué?

Même si les démocrates évitent de parler de destitution (impeachment) alors que les motifs sont encore hypothétiques en attendant la conclusion de l’enquête Mueller, le président n’hésite pas à en parler, se disant entièrement convaincu qu’il est à l’abri de la destitution, pour la raison très simple qu’il accomplit un boulot extraordinaire. «Je ne sais pas comment on peut destituer quelqu’un qui fait un excellent travail», affirme Trump. «Je vous assure que si j’étais destitué, les marchés s’effondreraient et je crois que tout le monde serait très pauvre.» De toute évidence, le président n’a absolument aucun doute que la seule et unique raison pour laquelle les marchés vont bien est son immense intelligence. Quand il n’y sera plus, ce sera littéralement l’enfer.

En conclusion, quelle note s’accorde le président pour sa performance en poste après un an et demi? Vous avez deviné : A+. La note parfaite. À entendre Donald Trump dire qu’il pourrait bien s’avérer le meilleur président de l’histoire de son pays, on en vient à croire qu’il en est lui-même sincèrement convaincu.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM