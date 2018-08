Une gestionnaire de haut niveau à la CAQ

Après avoir essuyé une rebuffade de la part de Gertrude Bourdon, le chef de la CAQ annoncera aujourd’hui la candidature d’une ex-gestionnaire de haut niveau issue du domaine de la santé, Danielle McCann.

L’ancienne présidente-directrice générale de l’Agence de santé et de services sociaux de Montréal sera candidate dans la circonscription de Sanguinet, où elle affrontera le député péquiste Alain Therrien.

Il s’agit d’une circonscription prenable pour la CAQ selon une projection des résultats effectuée par l’analyste Bryan Breguet, à partir d’un sondage Léger-Le Journal-LCN.

La décision de présenter Danielle McCann s’est prise cette semaine, après le désistement-surprise de Gertrude Bourdon. Celle-ci sera finalement candidate pour le PLQ.

Candidature fortuite

La candidature de Danielle McCann relève du plus grand hasard, assure-t-on à la CAQ. Un proche conseiller de François Legault, Pascal Mailhot, a consulté lundi celle qui fut sa patronne lorsqu’elle dirigeait le CSSS du Sud-Ouest–Verdun afin de peaufiner la plateforme du parti, en santé.

Devant son intérêt à se porter candidate, une rencontre a été organisée l’après-midi même avec François Legault à sa résidence d’Outremont. La candidature a été confirmée le lendemain.

Dans les rangs caquistes, on souligne que le parcours de Danielle McCann en fait une candidate toute désignée pour le poste de ministre de la Santé.

Toutefois, aucune promesse ne lui a été faite et François Legault ne s’engagera pas publiquement à la nommer à la tête du ministère. Elle n’a pas non plus fait part d’exigences pour faire le saut en politique, contrairement à Gertrude Bourdon.

Parcours atypique

Travailleuse sociale de formation, Danielle McCann a par la suite obtenu un MBA à HEC Montréal. Elle a ensuite occupé plusieurs postes de gestion avant de devenir directrice générale du CSSS du Sud-Ouest–Verdun.

En 2012, elle est devenue présidente-directrice générale de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.

En 2014, elle a causé la surprise en démissionnant prématurément, alors que son mandat se terminait deux ans plus tard. Alors âgée de 60 ans, Danielle McCann disait souhaiter prendre sa retraite.