Justin Bieber s'achète un immense manoir au Canada pour 5 M$

Justin Bieber aurait acquis une immense propriété située près de Guelph, dans le sud de l'Ontario, pour près de 5 millions de dollars.

La pop star compterait-elle déménager avec sa future épouse, Hailey Baldwin, pour profiter des quelque 101 acres (!) que comprend la propriété?

via Rego Realty

Sur le site de l’agence immobilière Rego Realty, on peut lire que le manoir de 6000 pi2, situé au bord d’une étendue d’eau privée, est doté de quatre chambres et six salles de bain.

via Rego Realty

via Rego Realty

via Rego Realty

On y retrouve également une immense cuisine où la luminosité est abondante.

via Rego Realty

via Rego Realty

Pour les amoureux du septième art, un cinéma maison est mis à la disposition des nouveaux propriétaires.

via Rego Realty

Justin Bieber pourra aussi profiter des écuries et d’un chemin d’équitation privé.

via Rego Realty

Le clou de la propriété est sans doute l’immense lac au bord duquel la maison est située, où l’on peut observer de ravissants couchers de soleil.

via Rego Realty

Un véritable château de conte de fées!