Voici l'accessoire des années 2000 que les vedettes ont volé à Avril Lavigne

S’il y a bien un accessoire qu’on ne pensait pas revoir de sitôt, c’est bien la fameuse chaîne qu’on a beaucoup trop portée toute notre jeunesse. Outch!

Ernest Doroszuk

On va se le dire, il est impossible d’oublier le début des années 2000 alors qu’Avril Lavigne arborait cet accessoire sur à peu près tous ses looks. #Sk8terBoi

AFP

Pour la nouvelle saison, on doit entre autres le retour de la chaîne à Balmain, Balenciaga et Dolce & Gabana qui revisitent cet accessoire mythique sous toutes ses formes, que ce soit à la taille, accrochée à la ceinture, sur un sac à main, en collier XXL ou en boucles d’oreille statement. Tout est possible!

Une publication partagée par Kaia (@kaiagerber) le 12 Févr. 2018 à 9 :48 PST

Du côté de nos vedettes préfs, Dua Lipa, Bella Hadid, Kaia Gerber et Jordyn Woods, ne se cassent pas le bicycle et copient-collent tout simplement le look d’Avril Lavigne en accrochant la chaîne à leur ganse de pantalon.

Voici quelques options de looks pour arborer la chaîne avec style :

Une publication partagée par DUA LIPA (@dualipa) le 15 Juin 2018 à 5 :24 PDT

On adopte le pantalon tartan à la Dua Lipa pour rendre hommage au look d’inspiration punk.

Une publication partagée par 🦋 (@bellahadid) le 15 Mars 2018 à 4 :10 PDT

Il est également possible de casser un ensemble chic en lui donnant une touche rock avec cette chaîne. YAS!

Une publication partagée par HEIR JORDYN (@jordynwoods) le 5 Nov. 2017 à 9 :45 PST

Ou tout simplement, grâce à cet accessoire, vous pouvez apporter une touche bad ass à votre style plus casual.

Sans plus tarder, voici où vous procurer ces fameuses chaînes :

19 $ à simons.ca

28 $ à amazon.ca

Collier, 7 $ à ardene.com

Sac à dos, 45 $ à aldoshoes.com

Bracelet, 7 $ à forever21.com

