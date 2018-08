CHARTIER, Thérèse



À Longueuil, le 20 août 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Thérèse Chartier, épouse de feu Lawrence Denault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard, Manon et Michel, ses petits-enfants Steve, Matthew, Marianne et Simon, ses arrière-petits-fils Mathis, Charlot et Arthur, son frère René (Mado), ses soeurs Huguette (Cécile) et Lise (Sylvain), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition, ni de funérailles.