LUSIGNAN, André



À St-Jérôme, le 22 août 2018, est décédé M. André Lusignan, à l'âge de 81 ans, époux de feu Marielle Beauchemin.Il laisse dans le deuil ses enfants Martin (Patricia) et Caroline (Gino), ses petits-enfants Michael, Anabelle et Nicolas, ses soeurs Micheline, Nicole, Ginette, son frère Claude et leurs conjoints(e), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 1er septembre 2018 de 11h à 17h. Une cérémonie de dernier adieu aura lieu à 16h30 à la:DESROSIERS & FILS INC.10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Maison de soins palliatives de la Rivière-du-Nord.pallia-vie.ca