MAILLOUX, Normand



De Marieville, le 22 août 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Normand Mailloux, époux de Mme Thérèse Choquette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, feu André et Sylvie (Normand Desrosiers), ses petits-enfants Nicolas (Tanya Simard), Carolyne (Francis Montambault) et Émilie (Guillaume Gamelin), son arrière-petit-fils Étienne, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au salon:le vendredi 31 août 2018 de 18h30 à 21h30 et le samedi 1er septembre de 9h à 10h30, suivi des funérailles en l'église de Marieville à 11h.La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD St-Joseph pour les bons soins prodigués à M. Mailloux.